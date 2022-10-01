Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь – СМИ

Певица Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь. Об этом сообщают СМИ.

Поместье артистка оценила в 1 миллиард рублей. Пока неизвестно, есть ли потенциальные покупатели.

Также сообщалось, что за особняком присматривает внук Пугачевой Никита Пресняков. Сама же певица, по данным СМИ, снова улетела в Израиль вместе с двумя детьми.

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