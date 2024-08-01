Прокуратура Москвы утвердила заключение по уголовному делу в отношении Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской. Ей вменяется неуплата налогов, легализация денежных средств и неправомерный оборот средств платежей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Елена Блиновская и ее супруг Алексей фигурируют в деле о неуплате свыше 900 миллионов рублей налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

