В Сети продают фейковые билеты на концерт Канье Уэста

На российских площадках частных объявлений появляются предложения о продаже билетов на концерт популярного американского рэпера Канье Уэста. Он прилетел в Москву с частным визитом к главному дизайнеру своего бренда Yeezy Гоше Рубчинскому.

В Сети появились предположения, что артист может дать концерт "Лужниках", но эта информация не подтвердилась. В связи с этим площадки стараются оперативно блокировать объявления о продаже билетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

