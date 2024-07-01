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01 июля, 11:30

Шоу-бизнес

В Сети продают фейковые билеты на концерт Канье Уэста

В Сети продают фейковые билеты на концерт Канье Уэста

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На российских площадках частных объявлений появляются предложения о продаже билетов на концерт популярного американского рэпера Канье Уэста. Он прилетел в Москву с частным визитом к главному дизайнеру своего бренда Yeezy Гоше Рубчинскому.

В Сети появились предположения, что артист может дать концерт "Лужниках", но эта информация не подтвердилась. В связи с этим площадки стараются оперативно блокировать объявления о продаже билетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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