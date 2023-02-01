Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым в истории

Прощальный тур британского музыканта Элтона Джона стал самым кассовым в истории. Больше 800 миллионов долларов было собрано за 278 концертов, которые прошли в рамках гастролей.

Певец объявил о завершении карьеры в январе 2018 года. Элтон Джон объяснил свое желание прекратить эстрадную деятельность сменой приоритетов. Теперь для музыканта на первом месте находятся его дети и близкие.

Также сообщается, что поклонников творчества певца ждет документальный фильм, посвященный этому турне. Кинохроника включит в себя кадры выступлений и подготовительного процесса, архивные материалы и записи из дневников Элтона Джона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.