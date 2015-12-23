Исаак Калина – о современной системе образования

17 декабря в Информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя департамента образования Исаака Калины на тему "Открытое пространство – современная система образования Москвы". О нововведениях в столичном образовании и техническом оснащении учебных заведений также рассказали:

директор Московского центра технологической модернизации образования Александр Добряков;

директор гимназии № 1532 Маргарита Бутырская;

директор школы № 1987 Татьяна Май;

директор гимназии № 1562 им. Артема Боровика Валерий Родионов;

председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова.