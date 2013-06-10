Роструд проверит авиакомпании с легкомоторными самолетами

Роструд проверит все авиакомпании с легкомоторными самолетами. Это связано с участившимися случаями крушений – пять падений за последние три недели.

Тем временем, обломки разбившегося накануне Аи-10 изучают специалисты. По их мнению, причиной крушения мог стать человеческий фактор. Пилоту мог помешать пассажир, его нога застряла между педалями. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он взлетел с аэродрома Шевлино, но вскоре попал в штопор, рухнул на землю и загорелся. За штурвалом был экс-пилот "Стрижей" Сергей Васильев. С ним также летел пассажир - 48-летний Валерий Бугаев. Оба погибли на месте.