В ресторане на севере Москвы произошел пожар

Столичные специалисты разбираются в причинах пожара на севере Москвы. В Локомотивном проезде загорелся ресторан. Огнем было охвачено около 20 квадратных метров площади. Пламя удалось быстро потушить. Никто не пострадал. Пожарным пришлось разобрать крышу здания. Движение на соседних улицах было серьезно затруднено, передает телеканал "Москва 24".