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Три драки произошли в Киево-Печерской лавре 31 марта

Три драки произошли в Киево-Печерской лавре 31 марта

Драка произошла около Киево-Печерской лавры

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Три драки произошли в Киево-Печерской лавре в течение 31 марта. Провокаторы, о которых предупреждала каноническая Украинская православная церковь, сначала развернули антироссийский плакат, а затем начали обливать архимандрита водой. Сообщается, что была попытка избить священника, но вмешалась полиция.

По словам сторонников Украинской православной церкви, они не пропустят государственную комиссию в обитель, пока не будет соответствующего решения суда, заседание которого намечено на 26 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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