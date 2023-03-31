Три драки произошли в Киево-Печерской лавре 31 марта

Три драки произошли в Киево-Печерской лавре в течение 31 марта. Провокаторы, о которых предупреждала каноническая Украинская православная церковь, сначала развернули антироссийский плакат, а затем начали обливать архимандрита водой. Сообщается, что была попытка избить священника, но вмешалась полиция.

По словам сторонников Украинской православной церкви, они не пропустят государственную комиссию в обитель, пока не будет соответствующего решения суда, заседание которого намечено на 26 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.