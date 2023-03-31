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Драка произошла около Киево-Печерской лавры

Драка произошла около Киево-Печерской лавры

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Драка между сторонниками Украинской православной церкви и провокаторами произошла около Киево-Печерской лавры. Ранее представители УПЦ предупреждали, что подосланные киевскими властями люди будут пытаться вывести верующих на конфликт и снимать это на видео.

Уточняется, что неизвестные развернули у входа в обитель антироссийский плакат, после чего началась драка. В ситуацию вмешалась полиция.

По словам сторонников Украинской православной церкви, они не пропустят государственную комиссию, пока не будет соответствующего решения суда, заседание которого намечено на 26 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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