Верующие попытались сорвать опись имущества в Киево-Печерской лавре – СМИ

В Киево-Печерской Лавре верующие пытаются заблокировать работу комиссии, которая приехала описывать имущество. Об этом сообщили СМИ с места событий. Прихожане 30 марта выстроились около входа и не дали инспекторам попасть внутрь.

Ранее СМИ заявили, что в лавре ударили в набат – это тревожный сигнал колокола. А всех собравшихся попросили молиться.

Накануне вступило в силу решение правительства о расторжении в одностороннем порядке договора аренды зданий лавры с Украинской православной церковью. Это значит, что все монахи и руководство должны покинуть обитель.

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