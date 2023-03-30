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Верующие попытались сорвать опись имущества в Киево-Печерской лавре – СМИ

Верующие попытались сорвать опись имущества в Киево-Печерской лавре – СМИ

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В Киево-Печерской Лавре верующие пытаются заблокировать работу комиссии, которая приехала описывать имущество. Об этом сообщили СМИ с места событий. Прихожане 30 марта выстроились около входа и не дали инспекторам попасть внутрь.

Ранее СМИ заявили, что в лавре ударили в набат – это тревожный сигнал колокола. А всех собравшихся попросили молиться.

Накануне вступило в силу решение правительства о расторжении в одностороннем порядке договора аренды зданий лавры с Украинской православной церковью. Это значит, что все монахи и руководство должны покинуть обитель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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