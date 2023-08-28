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28 августа, 18:00

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Надвратную икону освятили на Спасской башне Кремля

Надвратную икону освятили на Спасской башне Кремля

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В праздник Успения Богородицы на Спасской башне Кремля освятили воссозданную надвратную икону. Работа расположена на внутренней стороне башни.

Надвратные иконы Кремля восстанавливают по инициативе фонда Андрея Первозванного. Всего в 2023 году было воссоздано семь надвратных образов на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Кутафьей башнях Кремля. В советское время они считались утраченными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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