Надвратную икону освятили на Спасской башне Кремля

В праздник Успения Богородицы на Спасской башне Кремля освятили воссозданную надвратную икону. Работа расположена на внутренней стороне башни.

Надвратные иконы Кремля восстанавливают по инициативе фонда Андрея Первозванного. Всего в 2023 году было воссоздано семь надвратных образов на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Кутафьей башнях Кремля. В советское время они считались утраченными.

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