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Комиссия от Минкульта Украины проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре

Комиссия от Минкульта Украины проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре

Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта

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Комиссия от Минкульта Украины планирует проверить более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре, в том числе эксперты оценят состояние знаменитых пещер. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

По его словам, после проверки богослужения в храме, а также художественные акции на его территории будут продолжены. При этом министр напомнил условие, при котором монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в храме. Для этого им нужно отречься от своей веры и перейти в раскольники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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