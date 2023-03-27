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Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта

Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта

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Власти Украины в одностороннем порядке расторгают договор аренды с монастырем, который относится к канонической Украинской православной церкви. Монахи должны освободить помещения до 29 марта.

С данным решением не согласны тысячи верующих, которые накануне собрались у стен обители. Согласно социологическим исследованиям, подавляющее большинство граждан Украины не поддерживают конфликт с РПЦ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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