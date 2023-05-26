Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

15:30

Общество

Новости часа: икону "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов

Новости часа: икону "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов

Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

Песков сообщил, что икону "Троица" Рублева передадут в Храм Христа Спасителя

В Минкультуры РФ сообщили о том, что икону "Троица" отреставрируют ведущие специалисты

Новости часа: безопасная схема переноса "Троицы" в храм Христа Спасителя согласована

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 26 мая

Передачу иконы "Троица" Андрея Рублева РПЦ задержали по техническим причинам

"Актуальный репортаж": "Троица" Андрея Рублева останется в государственной собственности

Старейшую Библию на иврите продали на аукционе более чем за 38 млн долларов

Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Икону Андрея Рублева "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Более 250 тонн рыбы и морепродуктов привезли на фестиваль "Рыбная неделя" в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦК частично изменится в вечерние часы с 28 мая. Это данные Московской железной дороги.

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