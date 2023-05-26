Новости часа: икону "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Икону Андрея Рублева "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Более 250 тонн рыбы и морепродуктов привезли на фестиваль "Рыбная неделя" в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦК частично изменится в вечерние часы с 28 мая. Это данные Московской железной дороги.