Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным поздравлением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом ночной пасхальной службы в храме Христа Спасителя обратился к православным верующим с поздравлением и попросил всех, кто может, принять участие в оказании помощи пострадавшим от боевых столкновений в эти дни.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что многие священнослужители, сестры милосердия, монашествующие, добровольцы сегодня принимают активное участие в помощи пострадавшим.

Говоря о наступившем празднике, он отметил, что христиане прославляют Спасителя, который, пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.