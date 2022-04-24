В столичных храмах начались пасхальные службы. Наибольшее скопление людей наблюдается в храмах, в которые должны привезти благодатный огонь.

Всего на территории Москвы таких храмов 15. Еще 5 - в ближайшем Подмосковье. Главная служба в эти минуты проходит в храме Христа Спасителя. Ее возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По традиции пасхальные службы продолжаются около 4-х часов. Не всем верующим бывает легко провести на ногах столько времени. Тем не менее, в храмах все равно собрались тысячи людей. Для того, чтобы они потом смогли разъехаться по домам, городской транспорт этой ночью работает дольше обычного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.