Благодатный огонь доставят в храмы столицы и ближайшего Подмосковья

В Москве ждут Благодатный огонь из Иерусалима. Спецборт в ближайшее время должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Оттуда лампады с огнем доставят в 15 столичных храмов и еще пять ближайшего Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.