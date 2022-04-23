15:15
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его верующим.
Событие произошло в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня. В этом году в церемонии приняли участие гораздо меньше людей: из-за нестабильной политической обстановки в Израиле в храм пустили лишь полторы тысячи верующих. Паломники зажгли свечи и лампады. Теперь огонь на самолетах доставят в другие страны.
Российская делегация уже направляется в аэропорт. В Москву огонь привезут к патриаршему богослужению. В течение пасхальной службы лампады передадут в 15 храмов столицы и пять храмов ближнего Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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