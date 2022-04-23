Весь мир готовится встретить Пасху. Сотни людей в Иерусалиме ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме в храме Гроба Господня.

Следить за ситуацией можно в режиме реального времени.



В Иерусалиме находится и российская делегация, которая привезет благодатный огонь в нашу страну. Спецрейс запланирован на сегодняшний вечер. Огонь доставят к патриаршему богослужению.

В течение пасхальной службы лампады с огнем передадут в 15 храмов столицы и пять храмов ближнего Подмосковья. Из Москвы Благодатный огонь отправится в другие города России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.