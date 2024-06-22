Патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре, куда привезли икону "Святая Троица" Андрея Рублева. Образ вернулся в обитель после почти векового перерыва накануне праздника Святой Троицы.

Храниться святыня будет под защитным стеклом в специальной витрине, где также поддерживается особый климат. До этого "Троица" временно находилась в Храме Христа Спасителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

