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22 июня, 19:30

Культура

Патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре

Патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре

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Патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре, куда привезли икону "Святая Троица" Андрея Рублева. Образ вернулся в обитель после почти векового перерыва накануне праздника Святой Троицы.

Храниться святыня будет под защитным стеклом в специальной витрине, где также поддерживается особый климат. До этого "Троица" временно находилась в Храме Христа Спасителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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религиякультуравидеоРоман Карлов
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