Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева увезли накануне праздника Святой Троицы из храма Христа Спасителя для возвращения на свое историческое место – в Троице-Сергиеву лавру.

Святыню доставляют в сопровождении ДПС в автофургоне, предназначенном для перевозки произведений искусства и оборудованном климатическим боксом с системой амортизации. В храме "Троицу" установят в специально изготовленный стационарный киот, поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат.

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