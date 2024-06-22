22 июня, 13:30Культура
Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева увезли накануне праздника Святой Троицы из храма Христа Спасителя для возвращения на свое историческое место – в Троице-Сергиеву лавру.
Святыню доставляют в сопровождении ДПС в автофургоне, предназначенном для перевозки произведений искусства и оборудованном климатическим боксом с системой амортизации. В храме "Троицу" установят в специально изготовленный стационарный киот, поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.