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22 июня, 13:30

Культура

Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру

Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру

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К Тихвинской иконе Божией Матери в ХХС выстроилась очередь

Тихвинскую икону Божией Матери разместили в храме Христа Спасителя до 27 мая

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева увезли накануне праздника Святой Троицы из храма Христа Спасителя для возвращения на свое историческое место – в Троице-Сергиеву лавру.

Святыню доставляют в сопровождении ДПС в автофургоне, предназначенном для перевозки произведений искусства и оборудованном климатическим боксом с системой амортизации. В храме "Троицу" установят в специально изготовленный стационарный киот, поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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религиякультуравидеоДарья Тащина
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