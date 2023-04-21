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21 апреля, 21:45

В мире

Священник Киево-Печерской лавры причастил прихожан через ограду

Священник Киево-Печерской лавры причастил прихожан через ограду

В Сети появилось видео, как священник Киево-Печерской лавры причастил верующих через забор

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В Сеть попало видео, на котором видно как священник Киево-Печерской лавры причащает верующих через забор.

До этого полиция перестала впускать прихожан и заблокировала вход в храмовый комплекс. Также правоохранители опечатали два корпуса Киево-Печерской лавры. В одном здании находились административные помещения и церковная лавка, во втором корпусе проживали служители монастыря.

Сотрудники не позволили священникам забрать вещи, в том числе лекарства.

Ранее украинские власти предписали священнослужителям покинуть монастырь или перейти в Православную церковь Украины. СМИ сообщали, что на территории монастыря были столкновения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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