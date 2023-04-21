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В мире

В Сети появилось видео, как священник Киево-Печерской лавры причастил верующих через забор

В Сети появилось видео, как священник Киево-Печерской лавры причастил верующих через забор

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В Сети появилось видео, как священник Киево-Печерской лавры причастил верующих через забор. Дело в том, что полиция перестала впускать прихожан. Они блокируют вход в храмовый комплекс с 20 апреля.

Также правоохранители опечатали два корпуса Киево-Печерской лавры. Известно, что в одном здании находятся административные помещения и церковная лавка. А второй корпус является жилым. Священникам даже не дали забрать вещи, в том числе лекарства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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