21 марта, 08:00Общество
В России предложили защитить от искажений религиозную символику
В России предложили защитить от искажений религиозную символику. Соответствующая поправка может появиться в законе.
Также собираются разработать специальные рекомендации по безопасному и неоскорбительному ее использованию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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