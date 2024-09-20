Посвященная новым православным церквям фотовыставка открылась на Гоголевском бульваре

Посвященная новым православным церквям в Москве фотовыставка открылась на Гоголевском бульваре. Она познакомит гостей не только с архитектурой, но и с жизнью новых приходов.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рекомендует посетить выставку и оценить церкви, возведенные благодаря программе строительства храмов, которой в этом году исполняется 14 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.