19 октября, 15:00Общество
Организаторы рассказали, каким будет форум "Религия и мир" в этом году
19 октября в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "О проведении VIII Московского международного форума "Религия и мир".
О целях, задачах и программе форума рассказывали:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" Алексей Черкезов;
- протоиерей, председатель отдела социального служения Московской (городской) епархии Русской православной церкви Михаил Потокин;
- пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви Василий Рулинский;
- муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов;
- представитель Центрального духовного управления Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев.