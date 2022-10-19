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Новости

19 октября, 15:00

Общество

Организаторы рассказали, каким будет форум "Религия и мир" в этом году

Организаторы рассказали, каким будет форум "Религия и мир" в этом году

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению форума "Религия и мир"

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19 октября в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "О проведении VIII Московского международного форума "Религия и мир".

О целях, задачах и программе форума рассказывали:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" Алексей Черкезов;
  • протоиерей, председатель отдела социального служения Московской (городской) епархии Русской православной церкви Михаил Потокин;
  • пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви Василий Рулинский;
  • муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов;
  • представитель Центрального духовного управления Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев.
религияобществопресс-конференция
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