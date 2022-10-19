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19:30

Общество

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению форума "Религия и мир"

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению форума "Религия и мир"

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В информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного форума "Религия и мир". Мероприятие пройдет уже в восьмой раз. Каждый год участники обсуждают множество актуальных вопросов.

В форуме примут участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, общественные и религиозные деятели. Они обсудят выполнение международных гуманитарных и образовательных проектов, оказание медицинской помощи в горячих точках, развитие общественной дипломатии и противодействие дезинформации, а так же распространению фейков в Сети и СМИ. Форум пройдет в столице с 26 по 28 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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