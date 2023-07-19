Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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19 июля, 18:30

Культура

Новости часа: иконе "Троица" поклонились более 200 тыс человек в храме Христа Спасителя

Новости часа: иконе "Троица" поклонились более 200 тыс человек в храме Христа Спасителя

"Мой район. Навигатор": фотовыставка о строительстве новых церквей открылась в столице

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Икону "Троица" Рублева передали в пользование Троице-Сергиевой лавре

Тысячи людей пришли на митинги против сожжения Корана в Швеции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В храме Христа Спасителя иконе "Троица" Андрея Рублева поклонились 230 тысяч человек. Об этом сообщает Московская епархия.

Станции самостоятельного велоремонта открылись на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 05:00 ежедневно до особого распоряжения. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

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