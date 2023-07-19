19 июля, 18:30Культура
Новости часа: иконе "Троица" поклонились более 200 тыс человек в храме Христа Спасителя
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В храме Христа Спасителя иконе "Троица" Андрея Рублева поклонились 230 тысяч человек. Об этом сообщает Московская епархия.
Станции самостоятельного велоремонта открылись на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.
Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 05:00 ежедневно до особого распоряжения. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.