Новости часа: иконе "Троица" поклонились более 200 тыс человек в храме Христа Спасителя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В храме Христа Спасителя иконе "Троица" Андрея Рублева поклонились 230 тысяч человек. Об этом сообщает Московская епархия.

Станции самостоятельного велоремонта открылись на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 05:00 ежедневно до особого распоряжения. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.