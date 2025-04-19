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Новости

19 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня

Новости мира: в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня

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В Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня. Она традиционно проходит в храме Гроба Господня. Верующие зажигают пучки из 33 свечей от лампады у места погребения Христа. Огонь считается символом благословения и разносится паломниками по всему миру.

Во время учебного восхождения в горах Перу под ногами спасателей начал разрушаться ледник. Тренировка проходила на отвесной ледяной стене, которая внезапно дала трещины. Огромные глыбы льда упали в воду и были унесены потоком. Учебные занятия были немедленно прекращены, спасатели эвакуированы в безопасное место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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