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Новости

19 января, 01:15

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Купели и пункты обогрева оборудовали в Москве на Крещение

Купели и пункты обогрева оборудовали в Москве на Крещение

Крещенские купания проходят на оборудованных площадках Москвы до 18:00

В Москве оборудованы 42 площадки для крещенских купаний

В Москве специалисты оборудовали 42 купели на Крещение

В Москве верующие выстроились в очереди за святой водой

В Москве организовали 42 площадки для крещенских купаний

Москвичам рассказали, где в городе организованы площадки для крещенских купаний

Крещенские купания прошли на 42 площадках столицы

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Крещенские купания организованы на 42 площадках в Москве

В столице не зафиксировали крещенских морозов. Однако для всех желающих на Крещение в городе оборудовали купели и пункты обогрева. В местах купаний дежурят спасатели и врачи.

Купели к крещенской ночи готовили заранее. Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы обустроили к ним удобные подходы, организовали пункты обогрева и медпомощи, раздевалки. Места купаний обследовали водолазы, а в крещенскую ночь на всех площадках дежурят сотрудники МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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