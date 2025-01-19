Купели и пункты обогрева оборудовали в Москве на Крещение

В столице не зафиксировали крещенских морозов. Однако для всех желающих на Крещение в городе оборудовали купели и пункты обогрева. В местах купаний дежурят спасатели и врачи.

Купели к крещенской ночи готовили заранее. Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы обустроили к ним удобные подходы, организовали пункты обогрева и медпомощи, раздевалки. Места купаний обследовали водолазы, а в крещенскую ночь на всех площадках дежурят сотрудники МЧС.

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