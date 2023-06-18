Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:15

Общество

Икона "Троица" Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля

Икона "Троица" Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля

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Икону "Троица" отправят на реставрацию в середине июня

Икону Андрея Рублева "Троица" отправят на реставрацию в июне

Икону "Троица" отправят на реставрацию в июне

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Икона "Троица" авторства Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля – дня празднования памяти Сергея Радонежского. Изначально икону должны были отправить на реставрацию 18 июня. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Почему планы изменились? Как повлияет на реликвию эта отсрочка? И почему некоторые специалисты считают, что "Троицу" не следует реставрировать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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