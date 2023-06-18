Икона "Троица" Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля

Икона "Троица" авторства Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля – дня празднования памяти Сергея Радонежского. Изначально икону должны были отправить на реставрацию 18 июня. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Почему планы изменились? Как повлияет на реликвию эта отсрочка? И почему некоторые специалисты считают, что "Троицу" не следует реставрировать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.