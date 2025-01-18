Новости регионов: в Сочи запретили крещенские купания в море

Из-за непогоды в Сочи отменили крещенские купания в Черном море. На курорте действует штормовое предупреждение. Высота волн может достигать двух метров. Власти решили обезопасить верующих и перенесли купания в городские реки. Там оборудовали купели, а морские пляжи огородили и выставили патрули.

Тем временем в Волгограде установят самое высокое вантовое колесо обозрения в России. Оно станет вторым после "Солнца Москвы". С высоты птичьего полета откроется вид на панораму города и Мамаев курган. Прозрачная 120-метровая конструкция создаст эффект парящих кабинок. Устанавливать ее начнут в конце 2025 года.



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