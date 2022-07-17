Праздничное богослужение с иконой Рублева прошло в Троице-Сергиевой лавре

В Троице-Сергиевой лавре прошло праздничное богослужение со знаменитой иконой "Троица" Андрея Рублева. Возглавил его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В лавру икону доставили из Третьяковской галлереи в специально изготовленной климатической витрине. Бесценный груз прибыл в сопровождении сотрудников музея.

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