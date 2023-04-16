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Общество

Пасхальные богослужения прошли в Москве

Пасхальные богослужения прошли в Москве

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Пасхальные богослужения прошли в столице. В храме Христа Спасителя праздничную службу провел Патриарх Кирилл.

Туда же доставили лампады с благодатным огнем. Их привезла делегация Фонда Андрея Первозванного из Иерусалима. Спецборт приземлился во Внуково только в час ночи. В аэропорту благодатный огонь уже ждали десятки верующих.

Также лампады ждали представители епархий Русской православной церкви, которые отвезли благодатный огонь в десятки городов России. Пасхальные торжества будут идти всю неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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