Пасхальные богослужения прошли в Москве

Пасхальные богослужения прошли в столице. В храме Христа Спасителя праздничную службу провел Патриарх Кирилл.

Туда же доставили лампады с благодатным огнем. Их привезла делегация Фонда Андрея Первозванного из Иерусалима. Спецборт приземлился во Внуково только в час ночи. В аэропорту благодатный огонь уже ждали десятки верующих.

Также лампады ждали представители епархий Русской православной церкви, которые отвезли благодатный огонь в десятки городов России. Пасхальные торжества будут идти всю неделю.

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