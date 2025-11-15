Форма поиска по сайту

15 ноября, 16:45

Город

Советник Патриарха Владимир Ресин провел пресс-конференцию в Москве

В Департаменте градостроительной политики Москвы прошла выездная пресс-конференция советника Патриарха во вопросам строительства Владимира Ресина. На ней обсуждали программу возведения православных храмов на северо-востоке столицы. В округе в работе находятся несколько объектов.

В Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе идут работы внутри здания. В Храме в честь усекновения главы Иоанна Предтечи в районе Северный строительство планируют закончить к массовому заселению жителей в строящиеся вокруг новые дома. Храм святого Архистратига Михаила и чуда его в Хонех в Архангельском-Тюрикове планируют открыть для прихожан в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

религиягородвидеоМаксим Шаманин

