В Москве начали оборудовать майны для крещенских купаний

В Москве обустраивают майны для крещенских купаний. Эта конструкция представляет собой деревянный пирс с поручнями, который ведет к проруби. Чтобы окунуться в воду, нужно спуститься по деревянным ступенькам.

Одно из популярных мест для купания в Северо-Западном округе – Строгинская пойма. В канун празднования Крещения Господня там установят палатки с тепловыми пушками, световые мачты, генераторы и скамейки.

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