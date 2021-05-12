Массовые богослужения в мечетях в честь праздника Ураза-байрам проходить не будут

Мусульманский праздник Ураза-байрам начнут отмечать 12 мая с заходом солнца. Однако в этом году в России массовые богослужения проходить не будут из-за коронавирусных ограничений. Верующим советуют провести праздник дома.

Для них будут организованы трансляции богослужений в интернете и на телеканалах. В столице праздничное богослужение пройдет только в Московской Соборной мечети. Верующие присутствовать на нем не смогут.

Саудовская Аравия заявила о завершении Рамадана. Астрономы там не смогли заметить зарождения нового лунного месяца. Поэтому 12 мая страны Востока объявили последним днем поста. Решение не озвучил пока только султанат Омана, где Рамадан начался на день позже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.