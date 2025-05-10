Новости мира: интронизацию нового Папы Римского назначили на 18 мая

Церемония интронизации нового Папы Римского состоится 18 мая, а на 21 мая запланирована первая всеобщая аудиенция понтифика. Лев XIV, а ранее кардинал Роберт Прево, стал первым американцем, возглавившим Католическую церковь. Он известен, как сторонник умеренного курса: выступает за укрепление социальной роли Церкви, поддержку бедных и мигрантов, а также за расширение роли мирян и женщин в церковных структурах. Новоизбранный понтифик – большой фанат футбола и болеет за клуб "Рома".

Между тем 31 штат США охвачен вспышкой кори. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов. Согласно последней информации, количество заболевших превысило 1 000 человек. Отмечается, что 30% пациентов – дети младше пяти лет. Только в штате Техас выявлено более 500 случаев заражения корью. В частности, от вспышки заболевания там погибли двое непривитых детей и один взрослый.

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