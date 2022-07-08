Религиозные мероприятия пройдут в Москве 9 июля. Мусульмане отметят Курбан-байрам.

Для удобства верующих в столице и Подмосковье будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений. Празднование начнут с утренней молитвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.