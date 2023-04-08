08 апреля, 21:15Общество
Патриарх Кирилл осветил вербу в храме Христа Спасителя
В канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя прошло особое богослужение. Там собрались сотни верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы.
До Пасхи остается ровно неделя. В эти выходные во многих семьях принято посещать могилы родственников. Для удобства москвичей в столице запустили специальные бесплатные маршруты до самых крупных городских кладбищ.
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