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08 апреля, 21:15

Общество

Патриарх Кирилл осветил вербу в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл осветил вербу в храме Христа Спасителя

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В канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя прошло особое богослужение. Там собрались сотни верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы.

До Пасхи остается ровно неделя. В эти выходные во многих семьях принято посещать могилы родственников. Для удобства москвичей в столице запустили специальные бесплатные маршруты до самых крупных городских кладбищ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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