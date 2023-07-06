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В мире

РПЦ призвала провести расследование в связи с гонениями на каноническую УПЦ

РПЦ призвала провести расследование в связи с гонениями на каноническую УПЦ

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с полицией Украины

Украинские силовики оцепили корпуса Киево-Печерской лавры

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РПЦ призывает провести независимое международное расследование в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь в Киеве. Ранее полиция применила силу к прихожанам Киево-Печерской лавры.

В четверг, 6 июля, там опечатывают корпуса. Верующие пытались этому противостоять, в результате начались столкновения с украинскими силовиками. Они выселяют церковных служащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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