РПЦ призвала провести расследование в связи с гонениями на каноническую УПЦ

РПЦ призывает провести независимое международное расследование в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь в Киеве. Ранее полиция применила силу к прихожанам Киево-Печерской лавры.

В четверг, 6 июля, там опечатывают корпуса. Верующие пытались этому противостоять, в результате начались столкновения с украинскими силовиками. Они выселяют церковных служащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.