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18:30

Культура

Жителям столицы напомнили, когда икону "Троица" увезут на реставрацию

Жителям столицы напомнили, когда икону "Троица" увезут на реставрацию

Икону "Троица" доставили в храм Христа Спасителя

Икона "Троица" будет доступна в храме Христа Спасителя до 18 июня

Около 9 тыс верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться иконе "Троица"

Около 9 тыс паломников пришли в храм Христа Спасителя

"Троицу" Рублева доставили в храм Христа Спасителя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июня

Новости часа: иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились более 5 тыс человек

Длинная очередь выстроилась к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Первые паломники подошли к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Около 9 тысяч паломников пришли поклониться "Троице" Андрея Рублева в первый день ее пребывания в храме Христа Спасителя. Икону, которая почти век находилась в собрании Третьяковской галереи, установили в субботу, 3 июня.

Реликвия должна была пробыть в храме две недели, но патриарх Кирилл заявил, что ее оставят в храме на год. Однако иконописцы говорят, что любые внешние факторы могут привести к утрате шедевра.

Когда реликвию увезут на реставрацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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