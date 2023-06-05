Жителям столицы напомнили, когда икону "Троица" увезут на реставрацию

Около 9 тысяч паломников пришли поклониться "Троице" Андрея Рублева в первый день ее пребывания в храме Христа Спасителя. Икону, которая почти век находилась в собрании Третьяковской галереи, установили в субботу, 3 июня.

Реликвия должна была пробыть в храме две недели, но патриарх Кирилл заявил, что ее оставят в храме на год. Однако иконописцы говорят, что любые внешние факторы могут привести к утрате шедевра.

Когда реликвию увезут на реставрацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.