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04 ноября, 13:30

Общество

Патриарх Кирилл представил считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Кирилл представил считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад.

В 1904 году она пропала из Богородицкого монастыря в Казани. Долгое время считалось, что впоследствии образ разрубили и сожгли. Патриарх Кирилл объявил об обнаружении иконы перед началом литургии в Успенском соборе Кремля. Также священнослужитель объяснил, при каких обстоятельствах нашел ее.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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