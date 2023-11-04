Патриарх Кирилл представил считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад.

В 1904 году она пропала из Богородицкого монастыря в Казани. Долгое время считалось, что впоследствии образ разрубили и сожгли. Патриарх Кирилл объявил об обнаружении иконы перед началом литургии в Успенском соборе Кремля. Также священнослужитель объяснил, при каких обстоятельствах нашел ее.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

