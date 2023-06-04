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16:30

Общество

Новости часа: иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились более 5 тыс человек

Новости часа: иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились более 5 тыс человек

Длинная очередь выстроилась к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Первые паломники подошли к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Паломники подошли к иконе "Троица" после завершения литургии в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки выросло до 3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились уже более пяти тысяч человек. Это данные на рамках металлоискателей.

ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 519 боеприпасов за сутки. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Ставропольском крае устраняют последствия сильных ливней. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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