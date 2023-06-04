Новости часа: иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились более 5 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Иконе "Троица" в храме Христа Спасителя поклонились уже более пяти тысяч человек. Это данные на рамках металлоискателей.

ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 519 боеприпасов за сутки. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Ставропольском крае устраняют последствия сильных ливней. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.