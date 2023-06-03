В храме Христа Спасителя уже установили герметичную витрину для "Троицы" Рублева

В храме Христа Спасителя уже установили герметичную витрину для иконы "Троицы" Рублева. Икона будет находится в храме с 4 по 18 июня. Доступ верующих к ней будет открыт после праздничной литургии.

Эта икона является шедевром древнерусской живописи и одной из главных православных святынь. По указу Владимира Путина, "Тройцу" из фондов Третьяковской галерей передадут церкви. Во время общенародного поклонения в храме Христа Спасителя за иконой будут наблюдать музейные специалисты, а безопасность обеспечивать Росгвардия. Ожидается большой наплыв людей, поэтому возможны очереди и даже ограничение движения рядом с храмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.