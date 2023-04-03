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Прихожане канонической УПЦ провели ночь у Киево-Печерской лавры

Прихожане канонической УПЦ провели ночь у Киево-Печерской лавры

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Прихожане канонической Украинской православной церкви провели ночь у Киево-Печерской лавры, несмотря на дождливую погоду. Вместе с монахами они читают молитвы.

Сообщается, что сторонники Православной церкви Украины устраивают провокации. Полиция предпочитает не вмешиваться.

Ситуация обострилась после того, как наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла посадили под домашний арест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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