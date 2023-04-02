В Киево-Печерской лавре десятки верующих собрались на площади перед собором

Десятки верующих собрались на площади перед Крестовоздвиженским собором в Киево-Печерской лавре и уже несколько часов поют псалмы. Собравшиеся, несмотря на дождь, не уходят от собора.

Неподалеку собрались противники УПЦ, которые также стоят с плакатами и скандируют антироссийские лозунги. Тем временем наместник лавры, митрополит Павел находится под домашним арестом, приезжать на богослужения ему не разрешили, как и общаться с прихожанами.