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Новости

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В мире

Новости мира: двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран в Швеции

Новости мира: двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран в Швеции

"Мой район. Обратная связь": звонницу храма на Басманной улице отреставрируют

Новости мира: в Дании радикалы провели несколько акций с сожжением Корана

Собянин сообщил о планах реставрации церкви самой древней женской обители Москвы

Икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря

Новости часа: все следующие в украинские порты суда объявят в РФ военными объектами

Новости часа: иконе "Троица" поклонились более 200 тыс человек в храме Христа Спасителя

"Мой район. Навигатор": фотовыставка о строительстве новых церквей открылась в столице

Кадыров назвал провокацией рейд силовиков в молельном доме в подмосковных Котельниках

В Иране полиция решила усилить контроль за ношением хиджаба

В Стокгольме у здания парламента Швеции устроили антиисламскую акцию. Двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран. Мужчин задержали. Против них возбуждено уголовное дело по статье о разжигании религиозной вражды.

Из Пекина, который заливает дождями, продолжают вывозить людей. Число эвакуированных превысило 52 тысячи человек.

В американском штате Техас потерпел крушение грузовой поезд. С рельсов сошло пять вагонов. На месте ЧП работают экстренные службы. По сообщениям местных СМИ, обошлось без пострадавших.

Американскую рэпершу Карди Би, которая бросила в зрителя микрофон, обвинили в нанесении побоев. Досталось фанату, который плеснул в исполнительницу водой из стакана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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