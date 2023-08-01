07:30В мире
Новости мира: двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран в Швеции
В Стокгольме у здания парламента Швеции устроили антиисламскую акцию. Двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран. Мужчин задержали. Против них возбуждено уголовное дело по статье о разжигании религиозной вражды.
Из Пекина, который заливает дождями, продолжают вывозить людей. Число эвакуированных превысило 52 тысячи человек.
В американском штате Техас потерпел крушение грузовой поезд. С рельсов сошло пять вагонов. На месте ЧП работают экстренные службы. По сообщениям местных СМИ, обошлось без пострадавших.
Американскую рэпершу Карди Би, которая бросила в зрителя микрофон, обвинили в нанесении побоев. Досталось фанату, который плеснул в исполнительницу водой из стакана.
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