Мусульмане отметят Ураза-байрам в мечетях Москвы

Мусульмане в Москве отметят Ураза-байрам. Праздничные мероприятия пройдут в столичных мечетях.

В связи с этим, ночью и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.