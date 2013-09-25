Инна Овчарова - о том, как проводить массированные рекламные кампании

25 сентября в конгресс-центре "Swissotel Красные Холмы" прошла профессиональная бизнес-конференция "День Бренда". На ней заместитель генерального директора объединенной компании "Афиша-Рамблер-SUP" Инна Овчарова рассказала о том, как проводить массированные рекламные кампании сразу на нескольких площадках